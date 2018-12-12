HABER

Gazeteci Nuray Mert'e hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 16:22 | Son Güncelleme

“Barış bildirisi”ne imza attığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci ve akademisyen Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Nuray Mert hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Gazeteci Nuray Mert'e hapis cezası

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nuray Mert katılmazken, avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Nuray Mert'in avukatı Serdar Laçin, "Müvekkilimizin kendi beyanına göre bildiriyi imzalama amacı AK Parti döneminde başlatılan çözüm sürecine dönme amacıdır. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Nuray Mert'i üzerine atılı "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Suçun basın yayın yoluyla işlenmesini dikkate alınarak cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran heyet, iyi hal indirimi yaparak sanık Nuray Mert'i netice olarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanık Mert hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanacak. Bu süre içinde başka bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Şehit Emniyet Müdürü, Ertekin’in çocukluk arkadaşı çıktıŞehit Emniyet Müdürü, Ertekin’in çocukluk arkadaşı çıktı
Kapadokya'da sis ve kar güzelliğiKapadokya'da sis ve kar güzelliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nuray Mert gazeteci Son dakika hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'de şok istifa! 'Savunma vermem' diyerek görevi bıraktı

MHP'de şok istifa! 'Savunma vermem' diyerek görevi bıraktı

Meral Akşener'in eski hukuk danışmanına FETÖ'den hapis cezası

Hukuk danışmanına FETÖ'den hapis cezası

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Yürek yakan anlar! Gözyaşları sel oldu

Kapadokya'da masalsı manzaralar

Kapadokya'da sis ve kar güzelliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi

Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.