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Gazeteci Nurettin Kurt kimdir? Nurettin Kurt ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

11.04.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurettin Kurt, İsmail Küçükkaya'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Küçükkaya gazeteci arkadaşının yaşamını yitirdiğini aktardı. Peki Nurettin Kurt kimdir? Nurettin Kurt ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Gazeteci Nurettin Kurt kimdir? Nurettin Kurt ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Gazeteci Nurettin Kurt, basında yer alan haberler ile İsmail Küçükkaya'nın sosyal medya hesabında paylaşımda bulunması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gazeteci Nurettin Kurt hayata gözlerini yumdu. Gazeteci Nurettin Kurt kimdir? Nurettin Kurt ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GAZETECİ NURETTİN KURT KİMDİR?

Gazeteci Nurettin Kurt, 30 senelik meslek hayatı boyunca gündem belirleyen haberler yapmıştır.

Nurettin Kurt, birçok ödüle layık görülmüştür.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Nurettin Kurt'un hayatını kaybetmesi üzerine yayımladığı mesajda, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerken bir paylaşım da İsmail Küçükkaya'dan geldi.

İsmail Küçükkaya, Nurettin Kurt'un yaşamını yitirmesi sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

NURETTİN KURT ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Nurettin Kurt, akciğer yetmezliği sebebiyle tedavi görüyordu.

Başaralı gazeteci Nurettin Kurt, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya
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