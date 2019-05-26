Gazeteci Önkibar'a saldırı olayında 4 gözaltı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldıran 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün, evine 300 metre mesafede kimliği belirsiz kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırganlar çevredeki esnafın müdahalesiyle kaçtı. Yaralanan Önkibar ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Önkibar'ı darp eden 3 şüpheli ile birlikte bu şüphelilere araç kiralayan ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişinin polis tarafından yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

