Gazeteci Önkibar'a saldırının şüphelileri serbest bırakıldı

Önkibar bu tür kararların başka saldırıları teşvik edeceği endişesini dile getirdi.Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Cumartesi günü Ankara'daki evinin yakınlarında saldırı düzenleyen dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci, Çankaya'daki evinin yakınında aracından indiği sırada üç kişinin yumruklu saldırısına uğramış, olayın üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen saldırganlar ile bu kişilere otomobil kiraladığı ve olayla ilişkili olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İ.Y., İ.Ü., İ.A. ve İ.K.G., savcılık sorgularının ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"Karar saldırıları teşvik etmez mi?"

Saldırganların serbest bırakılması sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Önkibar, yaşananların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a karşı yapılan saldırıları anımsattığına dikkat çekti.