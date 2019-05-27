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Gazeteci Önkibar'a saldırının şüphelileri serbest bırakıldı

27.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırdıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Önkibar'a saldırının şüphelileri serbest bırakıldı

Önkibar bu tür kararların başka saldırıları teşvik edeceği endişesini dile getirdi.Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Cumartesi günü Ankara'daki evinin yakınlarında saldırı düzenleyen dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci, Çankaya'daki evinin yakınında aracından indiği sırada üç kişinin yumruklu saldırısına uğramış, olayın üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen saldırganlar ile bu kişilere otomobil kiraladığı ve olayla ilişkili olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İ.Y., İ.Ü., İ.A. ve İ.K.G., savcılık sorgularının ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"Karar saldırıları teşvik etmez mi?"

Saldırganların serbest bırakılması sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Önkibar, yaşananların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a karşı yapılan saldırıları anımsattığına dikkat çekti.

Önkibar, bu ve benzeri durumların ülkede bir cezasızlık ortamı yarattığını ve başka saldırıları da teşvik edebileceğini kaydetti.

Son iki haftada beş gazeteci saldırıya uğradı

Önkibar'a yapılan saldırı ile birlikte Türkiye'de son iki haftada saldırıya uğrayan gazetecilerin sayısı beşe çıktı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ 11 Mayıs'ta sopalı saldırıya uğramış ve gözaltına alınan altı şüpheli 13 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

Adana'da bir yerel gazete çalışanı Hakan Denizli de 24 Mayıs'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Ameliyata alınan Denizli'nin saldırganları halen bulunamadı.

Antalya'da bir yerel gazetede faaliyet gösteren gazeteci İdris Özyol da geçtiğimiz 15 Mayıs'ta bir grup saldırgan tarafından darp edilmişti. Özyol'a saldıran üç kişi 17 Mayıs'ta yakalanmıştı.

Yine Antalya'da saldırıya uğrayan bir diğer gazeteci de Ergin Çevik oldu. Çevik, 21 Mayıs'da üç kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

DW,DHA/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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