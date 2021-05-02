Gazeteci Örgütleri 1 Mayıs’taki Engellemeleri Yargıya Taşıyor

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Faruk Eren, ‘‘Genelgeden hemen bir gün sonra 1 Mayıs’ta bir sürü grup sokaklara çıkmaya çalıştı, polis sert müdahalede bulundu. Bunu çekmeye çalışan gazetecilerin de görüntü almalarını engellemeye çalıştı polis. Çok hoş olmayan kötü tablolarla karşılaştık. Bir gazetecinin elinden telefonu alındı, polis tarafından yere atıldı. Gazeteciler polis tarafından zorla o eylem alanlarından uzaklaştırıldı. Hem Anayasa’ya hem de Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelere aykırı bu genelge. Basın özgürlüğüyle de tamamen çelişiyor’’ dedi.

Eren: ‘‘Polis, 1 Mayıs’ta gazetecilerin görüntü almasını engelledi; bu hem Anayasa’ya hem de uluslararası sözleşmelere aykırı’’

Süleyman Soylu: ‘‘Genelge Anayasa’ya aykırı olmadığı gibi basın özgürlüğünü de engellemez’’

CNN Türk televizyonundaki bir tartışma programına telefon bağlantısıyla katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu genelgenin Anayasa’nın 20. maddesine uygun olduğunu ve kesinlikle basın özgürlüğünü kısıtlamadığını söyledi.

Soylu, ‘‘Anayasa'nın 20. maddesi çok açık. Geliyor bir vatandaş, bir polis memuruyla alkol almış vatandaşı kameraya çekiyor. Bu Anayasa’ya aykırıdır. Kişinin rızası olmadan bırakın polis memurunu, normal bir vatandaşın da kaydını telefona, kameraya alamazsınız. Kişinin rızası ile aldığınız kamera kaydını kişinin rızası olmadan işleyemezsiniz. Yine kişinin rızası olması lazım.

Her attığımız adımı, her çıkardığımız kanunu, yönetmeliği, yönergeyi ve yaptığımız tüm işlemleri, kişisel veriler hukuku üzerinden yapıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu var. Biz bu kuruldan görüş almadan, herhangi bir değerlendirme almadan, bu konularda hiçbir adım atmayız. Buranın iki ayağı var. Birisi kişisel verileri koruma hukukuna yönelik, ikincisi de Anayasa'nın 20. maddesi kişi hakkındaki özel hayatın gizliliği esasını ortaya koyar. Bunun anayasaya aykırılığını çıksın anayasa hukukçuları otaya koysunlar. Anayasa'ya aykırılık kesinlikle söz konusu değil. Peki bu basın özgürlüğünü engeller mi? Bu basın özgürlüğünü engellemez. Basın çekebilme özgürlüğüne sahiptir ve çeker’’ dedi.