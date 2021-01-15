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Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran 3 kişi yakalandı

15.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran 3 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran 3 kişi yakalandığı duyuruldu.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Orhan Uğuroğlu'na saldırarak, darbeden zanlılardan 3'ünün gözaltına alındığı, firari bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırıYeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15.01.2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Uğuroğlu, bugün evinin önünde uğradığı saldırıda darp edilmiş, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

ankara


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