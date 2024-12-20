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  4. Gazeteci Özlem Gürses TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

20.12.2024 21:05
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Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Özlem Gürses TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, Gürses'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Özlem Gürses
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