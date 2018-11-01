İSTANBUL(AA) - Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün "(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ece Sevim Öztürk ile avukatları katıldı.

İddianamenin kabul kararının okuması ve kimlik tespitinin yapılmasının ardından, sanığın savunmasına geçildi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Öztürk ile avukatları tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 15 Temmuz sürecinden sonra 14 Mayıs 2018 ile 17 Mayıs 2018 arasında atmış olduğu tweetler ile gazetecilik merakı ve araştırması dışında özellikle darbeyle etkin mücadele gösteren kişileri hedef gösterdiğini belirtti.

Sanığın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ'nün sosyal medya üzerinden başlatmış olduğu "kontrollü darbe, hayali darbe, darbe tiyatrosu" algısı oluşturma amacına hizmet eden paylaşımlarda bulunduğunu aktaran heyet, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığının bulunması, atılı suçların katalog suçlar arasında yer alması ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına hükmetti.