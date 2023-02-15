Gazeteci Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pelin Çift evli mi? Türkiye Ortak Yayın'ı sunacak!

Pelin Çift, 15 Şubat akşamında ortak yayın olarak tüm televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye Tek Yürek adlı yardım programını sunacak. Böylelikle Pelin Çift'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Pelin Çift'in, sunuculuk alanında ödülleri bulunuyor. İşte Pelin Çift'in hayatı ve kariyeri...

PELİN ÇİFT KİMDİR?

1978 İzmir doğumlu Pelin Çift 44 yaşındadır. 1997 yılından beri ekran önünde yer alıyor. Eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde aldı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yaptı.

1997'de hava durumu sunuculuğu yaparak ekran önü kariyerine başladı. Birçok medya kurumunda görev alan Pelin Çift Gündem ve Öteki Gündem, Gündem Ötesi, Bir Milyon Kimin? gibi programları sundu.

2009'da Okan Akbaş ile hayatını birleştirdi.

