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Gazeteci Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pelin Çift evli mi? Türkiye Ortak Yayın'ı sunacak!

15.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci ve sunucu Pelin Çift, 15 Şubat akşamında depremzedeler için yapılacak ortak yayın Türkiye Tek Yürek programını sunacak. Bununla birlikte Pelin Çift hakkında araştırmalar hız kazandı. Pelin Çift, uzun yıllardır ekranlarda olan gazeteci, sunucudur. İşte Pelin Çift'in hayatı ve kariyeri...

Gazeteci Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pelin Çift evli mi? Türkiye Ortak Yayın'ı sunacak!

Pelin Çift, 15 Şubat akşamında ortak yayın olarak tüm televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye Tek Yürek adlı yardım programını sunacak. Böylelikle Pelin Çift'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Pelin Çift'in, sunuculuk alanında ödülleri bulunuyor. İşte Pelin Çift'in hayatı ve kariyeri...

Gazeteci Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pelin Çift evli mi? Türkiye Ortak Yayın'ı sunacak!

PELİN ÇİFT KİMDİR?

1978 İzmir doğumlu Pelin Çift 44 yaşındadır. 1997 yılından beri ekran önünde yer alıyor. Eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde aldı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yaptı.

Gazeteci Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pelin Çift evli mi? Türkiye Ortak Yayın'ı sunacak!

1997'de hava durumu sunuculuğu yaparak ekran önü kariyerine başladı. Birçok medya kurumunda görev alan Pelin Çift Gündem ve Öteki Gündem, Gündem Ötesi, Bir Milyon Kimin? gibi programları sundu.

2009'da Okan Akbaş ile hayatını birleştirdi.

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