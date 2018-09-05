HABER

Gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

Gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında 2011’de yaptığı konuşma nedeniyle açılan dava kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.

Gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

Yayıncı ve gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin Siyaset Akademisi’nde yaptığı konuşma nedeniyle, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla açılan davada kırmızı bülten çıkarıldı. Evrensel'de yer alan habere göre; Zarakolu, aynı davada 2011 yılının ekim ayında tutuklanmış, 2012 yılının nisan ayında da serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmasından 6 yıl sonra çıkarılan kırmızı bülten ile iade talebine tepki gösteren Zarakolu, Evrensel’e gönderdiği mektupta, iade talebini ‘taciz’ olarak niteledi şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşılan insan haklarına, azınlık haklarına , ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam etmem, barışı savunmam, düşüncelerimi açıklamam ve yazılarım yine birilerini rahatsız etti. Rahatsız olsunlar. Yola devam!”

Zarakolu, kamuoyuna da çağrıda bulunarak “Gelecek duruşmam 28 Eylül tarihinde yapılacak. bu duruşmadan önce bu kararın kaldırılması için kampanya yürütmek önem taşıyor. Göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden teşekkürler” dedi.

Geçen 4 Haziran’da, Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, yazar Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar vermişti. Zarakolu 2013 yılından beri İsviçre’de yaşıyor.

RAGIP ZARAKOLU KİMDİR?

1948 yılında İstanbul Büyükada’da doğdu. Yazmaya 1968 yılında Ant ve Yeni Ufuklar dergilerinde başladı. 1972 yılında Ant dergisinde yer alan Vietnam’la ilgili bir yazısı yüzünden hapse girdi. 1974 yılında ilan edilen genel afla özgürlüğüne kavuştu. 1977 yılında eşi Ayşe Nur Zarakolu ile Belge Yayınevi’ni kurarak yayıncılığa başladı. 1979 yılında kurulan Demokrat gazetesinin kurucusu ve yöneticilerinin biri oldu. 1982’de tutuklandı. 1986’da İHD’nin kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı seçildi.

2005’te de Norveç Yazarlar Birliği’nin Norveç Kültür Bakanlığı’yla birlikte verdiği “İfade Özgürlüğü Ödülü”ne layık görüldü. Hakkında hâlâ sürmekte olan çok sayıda dava bulunuyor.
Uzun yıllar Özgür Gündem gazetesinin yazarlığını ve danışma kurulu üyeliğini yaptı.

PARTNERTürkiye'de otomobil almak artık çok zor!Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!
İmamdan Trump'a ilginç dolar tepkisiİmamdan Trump'a ilginç dolar tepkisi
Tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktülerTarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ragıp zarakolu gazeteci Kırmızı Bülten Özgür Gündem ragıp zarakolu kimdir

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Masum olmadığı konuşmanın içeriğinin pas geçilmesinden belli.
Diğer Haberler
KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Van'daki Tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktüler

Van'daki Tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktüler

İmamdan Trump'a ilginç dolar tepkisi

İmamdan Trump'a ilginç dolar tepkisi

Manisa'da korkunç olay! Otobüs yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Manisa'da korkunç olay! Otobüs yayaların arasına daldı: Yaralılar var

İlk kez göreceksiniz! Deniz Gezmiş'in daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı

İlk kez göreceksiniz! Deniz Gezmiş'in daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı

Polis, yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdı

Polis, yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.