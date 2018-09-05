Gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

Yayıncı ve gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin Siyaset Akademisi’nde yaptığı konuşma nedeniyle, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla açılan davada kırmızı bülten çıkarıldı. Evrensel'de yer alan habere göre; Zarakolu, aynı davada 2011 yılının ekim ayında tutuklanmış, 2012 yılının nisan ayında da serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakılmasından 6 yıl sonra çıkarılan kırmızı bülten ile iade talebine tepki gösteren Zarakolu, Evrensel’e gönderdiği mektupta, iade talebini ‘taciz’ olarak niteledi şu ifadeleri kullandı:
“Anlaşılan insan haklarına, azınlık haklarına , ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam etmem, barışı savunmam, düşüncelerimi açıklamam ve yazılarım yine birilerini rahatsız etti. Rahatsız olsunlar. Yola devam!”
Zarakolu, kamuoyuna da çağrıda bulunarak “Gelecek duruşmam 28 Eylül tarihinde yapılacak. bu duruşmadan önce bu kararın kaldırılması için kampanya yürütmek önem taşıyor. Göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden teşekkürler” dedi.
Geçen 4 Haziran’da, Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, yazar Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar vermişti. Zarakolu 2013 yılından beri İsviçre’de yaşıyor.
RAGIP ZARAKOLU KİMDİR?
1948 yılında İstanbul Büyükada’da doğdu. Yazmaya 1968 yılında Ant ve Yeni Ufuklar dergilerinde başladı. 1972 yılında Ant dergisinde yer alan Vietnam’la ilgili bir yazısı yüzünden hapse girdi. 1974 yılında ilan edilen genel afla özgürlüğüne kavuştu. 1977 yılında eşi Ayşe Nur Zarakolu ile Belge Yayınevi’ni kurarak yayıncılığa başladı. 1979 yılında kurulan Demokrat gazetesinin kurucusu ve yöneticilerinin biri oldu. 1982’de tutuklandı. 1986’da İHD’nin kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı seçildi.
2005’te de Norveç Yazarlar Birliği’nin Norveç Kültür Bakanlığı’yla birlikte verdiği “İfade Özgürlüğü Ödülü”ne layık görüldü. Hakkında hâlâ sürmekte olan çok sayıda dava bulunuyor.
Uzun yıllar Özgür Gündem gazetesinin yazarlığını ve danışma kurulu üyeliğini yaptı.
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