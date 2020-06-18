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  4. Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 22:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' başlıklı yazısı nedeniyle çok sert tepki gösterdiği Saygı Öztürk, katıldığı canlı yayında Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı. Soylu ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha yaptı ve Saygı Öztürk'e yönelik "Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'e gazetesindeki yazısı nedeniyle çok sert tepki göstermiş ve "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur" ifadelerini kullanmıştı.

Saygı Öztürk, bu akşam katıldığı canlı yayında kendisine Bakan Soylu'nun sözleri hatırlatılınca gözyaşlarını tutamadı.

Öztürk, 'Gerçekten çok üzüldüm, samimi söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının böyle konuşmaması lazım. Ben ülkem adına üzülüyorum' dedi.

SOYLU'DAN YENİ TWEET: SAYGISIZ ÖZTÜRK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Soylu, "#SAYGIsızÖZTÜRK 1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki göstermişti.

Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazıyı da paylaşarak şu mesajları paylaştı:

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı.

Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"

soylu

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