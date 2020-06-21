Gazeteci Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ü geçtiğimiz günlerde yayımlanan yazısı olay olmuştu. AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nun kariyerindeki yükselişi eleştiren ve bu yükselişi Bahar Ayvazoğlu'nun konumuna bağlayan Öztürk'e, içişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki gelmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: BU YAZISI NAMUSSUZLUKTUR

Sosyal meyda hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." ifadelerine yer vermişti.

SAYGI ÖZTÜRK'TEN İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA YANIT

Gazeteci Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Soylu'nun suçlamalarına bugün köşesinden yanıt verdi. Sözcü Gazetesinin bugün sürmanşetten duyurduğu yazısında Öztürk, Ali Ayvazoğlu'nu tanımadığını haksız atamalara karşı iş bekleyen binlerce Trabzonlu gencin sözcüsü olduğunu belirterek "Eğer namusa dil uzatırsam, o dili kendim keserim. Kalemimi kırarım." ifadelerini kullandı.



