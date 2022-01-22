"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Avukat Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından müvekkili Sedef Kabaş’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu ve yanına gittiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından, "Sedef Kabaş şu anda Vatan Emniyette gözaltında. İfadesi sabah 10 gibi alınacakmış. Davet edilse gideceği bilinmesine rağmen gece yarısı avukatına bile ulaşamadığı bir saatte gözaltına alınmasının tek bir sebebi var. Korkutmak ve korku toplumu yaratmak" açıklamasını yaptı.

Kabaş Twitter hesabından en son "Öküz saraya çıkınca kral olmaz. Ama saray ahır olur" paylaşımını yapmıştı. Gazeteci Yavuz Baydar, Kabaş'ın bu sözler nedeniyle gözaltına alındığını söyleyerek "Anayasa'nın 90. Maddesiyle güvence altına alınmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre bu düpedüz ifade özgürlüğüdür. Ama Türkiye Avrupa'da değil. Doğu despotluğuna kaymış bir polis devleti" dedi.

DW, ANKA / EC, BÖ

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