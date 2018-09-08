Gazeteci Şefik Aras toprağa verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Şefik Aras'ın cenazesi törenle defnedildi.
TRT Erzincan temsilciliğinin yanı sıra kentteki yerel gazetelerde görev yapan 83 yaşındaki sürekli basın kartı sahibi Aras için, Terzibaba Camisi'nde tören düzenlendi.
Aras'ın cenazesi İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Aras'ın ailesinin yanı sıra eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile vatandaşlar katıldı.
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