Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı

Beşiktaş’ta ünlü gazeteci Selahattin Duman’ın sahip olduğu villayı satmaya giden avukatı İbrahim Sapan’ın, bitişik binanın sahibi olan iş adamı Engin Musaoğlu ile tartıştı. Silahını ateşleyen Sapan, iş adamı Musaoğlu’nun şoförünü vurdu. Emniyete silahıyla birlikte teslim olduğu öğrenilen İbrahim S. adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Levazım Yeni Bahar Sokak üzerinde meydana gelen olayda ünlü gazeteci Selahattin Duman’ın avukatı İbrahim S, dün saat 16.30 sıralarında satmak için Duman’ın sahip olduğu villaya geldi. Villanın bitişiğindeki binanın sahibi olan iş adamı Engin Musaoğlu o esnada girişi tek kapı olan binaya giriş yapan S. ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda ikilinin başlayan tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede yaşanan olayda, silahını çeken S. etrafa birkaç el ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri Musaoğlu’nun şoförü Kutlu Muhammed O’ya isabet etti. Olayın ardından Sapan, otomobiline binerek kaçtı. Yaralı şoför ise Musaoğlu’nun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.