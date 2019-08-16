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Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar (44), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.  Memleketi Rize'de önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi, Sapanca Göl Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar (44), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.
Memleketi Rize'de önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi, Sapanca Göl Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Anne Hatice Bayraktar, evlerinin bahçesindeki oğlunun cenazesini son kez görmek için yakınlarının kollarında güçlükle tabutun başına geldi. Hatice Bayraktar tabuta bakıp, gözyaşlarıyla dokundu. Dualar edilip, helallik alınmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi, sevenlerinin omzunda Yeşil Camii'ne getirildi. Trabzonspor taraftarı olan Serkan Bayraktar'ın tabutunun üzerine takımının forması konuldu. Bayraktar'ın kardeşleri ise taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Sabah Gazetesi yöneticileri, Bayraktar'ın meslektaşları, yakınları ve çok sayıda katıldı. Cenaze namazının ardından Serkan Bayraktar, Kemer Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildiGazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildiGazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildiGazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi

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