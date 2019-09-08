Gazeteci Serkan Ocak'tan gezi kitabı

İlkim EMİRLER/İSTANBUL, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi'nin seyahat editörü Serkan Ocak, kendisini etkileyen ülke ve şehirlere yer verdiği 'Gezeceğin Varsa Göreceğin de Var' isimli kitabı satışa çıktı.

​Çocukluğundan bu yana seyahate olan merakını iş hayatına da taşıyan, Hürriyet Gazetesi'nin seyahat editörü Serkan Ocak, gezi yazılarının derlemesiyle oluşturduğu 'Gezeceğin Varsa Göreceğin de Var' isimli kitabının lansmanını cuma günü gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı'ndaki bir mekanda düzenlenen etkinliğe; Sahrap Soysal, Tiraje Erginer Önder, Çağlayan Kent, Atilla Atasoy, Eylem Yıldız, Zeynep Zor, Razan Aykaç'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte, Serkan Ocak, kitabında yer alan derlemelerdeki ülkeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, kitapta yer alan hikayelerden de kısaca bahseden Ocak, ardından eserini imzaladı. Başucu kitabı niteliğindeki 'Gezeceğin Varsa Göreceğin de Var', davetlilerden tam not aldı.

'BAŞKA DÜNYALARIN KAPILARINI ARALAMAYI HEDEFLEDİM'

Dünyayı yeniden keşfetmeye, anlamlandırmaya çalışan ve tecrübe meraklarını taze tutmak isteyen okurların seveceği bir kitap olduğunu belirten Ocak, "Seyahat son yıllarda bir varoluş ve keşif hikâyesi olarak daha geniş kitleleri ilgilendiriyor. Sınırların kalktığı günümüzde yeni yerler görmek ve keşfetmek artık daha büyük anlamlar taşıyor. Kitapta okura, renkli, heyecanlı, tarih ve doğayı da içine alan bir çerçevede, başka dünyaların kapılarını aralamayı hedefledim. Umarım okuyucular da bu heyecanı hisseder" dedi.

'GEZECEĞİN VARSA GÖRECEĞİN DE VAR'

Serkan Ocak'ın kitabı, bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine gerçekleştirdiği yolculuklarını anlatıyor. Kitapta sırasıyla, Ruanda, Küba, Dominik, Kırgızistan, İsviçre, İtalya, Fransa, Maldivler, Karadağ, Hindistan, Kenya, Avusturya, Norveç, Yunanistan, Finlandiya gibi ülke ve bölgelere dair bilgiler ve değerlendirmeler yer alıyor. Afrika'nın nesli tükenmek üzere olan dağ gorillerinden, Küba'nın sosyolojik gözlemlerine kadar birçok konuda bilgilerin verildiği kitapta ayrıca İsviçre Alplerinden göle yapılan bungee jumping gibi hikayeler de bulunuyor.

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