Gazeteci Süleyman Usta koronavirüsten hayatını kaybetti

Gazeteci Yücel Süleyman Usta, 29 Mart günü sosyal medya hesabından, "Son test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hastaneye karantinaya kaldırılıyorum. Önce Allah’a sonra sağlıkçılara emanetim. Dualarınızı esirgemeyin" mesajını paylaşmıştı.

Gazeteci Usta yapılan tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Usta’nın ardından bir kötü haber de annesinden geldi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Nurhayat Usta da gazetecinin hayatının kaybetmesinden dört saat sonra hayata veda etti.

Gazeteci Yücel Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.

(İHA)

