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Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu FETÖ ile korkutup dolandırmışlardı! Cezaları belli oldu

11.11.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonu"yla korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin lirasını alan ve tutuklandıktan sonra parayı iade eden 3 sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 10 ay 22'şer gün hapis ve 412 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu FETÖ ile korkutup dolandırmışlardı! Cezaları belli oldu

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli getirildi. Tutuklu sanık Halil Beyret ise Silivri Cezaevi'nden görüntülü olarak duruşmaya bağlandı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların fikir ve eylem birliği ve iş bölümü içerisinde hareket ettiklerini, telefonla aradıkları mağdur Ahmet Ertuğrul'dan terör örgütü operasyonu yapıldığını belirterek kendilerine savcı ve komiser izlenimi verdiklerini belirtti. Mağdurdan 10 bin dolar ve 320 bin 360 TL temin ettikleri, mağdur Taha Akyol'dan ise herhangi bir menfaat temin edemeyerek eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, mağdur Ahmet'in zararının soruşturma sırasında tamamen giderdikleri kaydedilerek buna göre cezalandırılmaları talep edildi.

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ÜÇ SANIĞA, OĞUL AKYOL'A KARŞI 3 YIL 4'ER AY HAPİS VE 400'ER BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara önce Ahmet Ertuğrul Akyol'a yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 12 yıl hapis, 72 bin gün adli para cezası verdi. Ancak sanıkların soruşturma aşamasında parayı iade etmeleri nedeniyle ve iyi hal indirimi de yapılarak cezalarında indirim yapıldı. Her bir sanık, 3 yıl 4'er ay hapis ve 400'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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TAHA AKYOL'A KARŞI 1 YIL 6'ŞAR AY HAPİS VE 12 BİN 500'ER TL ADLİ PARA CEZASI

Taha Akyol’a yönelik ise sanıklar, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis ve 12 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süreleri dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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