Gazeteci Taki Doğan, son yolculuğa uğurlandı

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Taki Doğan (70), Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Başyazarı Taki Doğan, akciğer embolisi (akciğerdeki 1 ya da daha fazla atardamarın tıkanması) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi'nde, 2 gün önce hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, törenin yapılacağı Kocatepe Camii'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP'li milletvekilleri Tuncay Özkan ile Yıldırım Kaya, eski futbolcu Ceyhun Eriş ile Doğan ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Taki Doğan'ın cenazesi, götürüldüğü Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meslek hayatına Milliyet Gazetesi’nde başlayan Taki Doğan, daha sonra Güneş Gazetesi’nde çalıştı. Habertürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevinde de bulunan Doğan, çeşitli radyo ve televizyonlarda programlar yaptı.

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