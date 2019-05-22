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Gazeteci Taki Doğan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Gazeteci Taki Doğan, Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Taki Doğan, Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Ankara’da akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Taki Doğan, Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Taki Doğan’ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda gazeteci ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu ve Akar, Doğan’ın tabutuna birlikte omuz verdi. Doğan’ın cenazesi defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı’na götürüldü.
Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Başyazarı, TSDY üyesi Taki Doğan için cenaze namazı öncesi dernekte tören düzenlendi. Milliyet ve Güneş gazetelerinde çalışan Doğan, Habertürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevinde de bulunmuştu.

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