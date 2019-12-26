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  4. Gazeteci Talat Atilla ve avukatını tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Gazeteci Talat Atilla ve avukatını tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:38 | Son Güncelleme

Gazeteci Talat Atilla ve avukatını tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Talat Atilla ve avukatı Murat Sultansu'yu tehdit ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, avukat Sultansu, cep telefonunu arayan ve kendini "Liceli Metin" olarak tanıtan bir kişinin, müvekkili Atilla'yı ve kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tehditte bulunduğu iddia edilen şüphelinin 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 farklı soruşturmadan aranan Metin A. olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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