Gazeteci Turgay Murtezaoğlu anısına 'Sakal Baba' fotoğraf sergisi

TRABZON, (DHA) - DHA Trabzon Bürosu'nun uzun yıllar şefliğini yapan ve geçen yıl yaşamını yitirine Turgay Murtezaoğlu (66), vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anılacak. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki olayları gazetecilik yaşamı boyunca ülke ve dünya gündemine sunan Turgay Murtezaoğlu anısına, Forum Trabzon'da, kendi arşivinde yer alan fotoğraflarla özel 'Sakal Baba' adlı fotoğraf sergisi açılacak.

Trabzon'un duayen gazetecilerinden olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki olayların uzun süre yakından takipçisi olan Turgay Murtezaoğlu, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede 12 Ekim 2017'de yaşamını yitirdi. Bölgede uzun yıllar gazetecilik yapan ve çektiği doğa ve hayvan fotoğraflarıyla birçok ödüle layık görülen Murtezaoğlu'nun vefat haberi, ailesi, yakınları, meslektaşlarını ve sevenlerini de yasa boğdu.

ANISINA ÖZEL SERGİ

Turgay Murtezaoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde Bostancı Mezarlığı'nda kabri başında anılacak. Anma programı kapsamında, Murtezaoğlu anısına, kendi arşivinde yer alan fotoğraflarla yakınlarının hitap ettiği şekilde 'Sakal Baba' adlı fotoğraf sergisi de düzenlenecek. 12 Ekim saat 19.00'da açılacak olan ve Turgay Murtezaoğlu’nun kadrajından derlenen özel fotoğraflardan oluşan sergiye Trabzon Forum ev sahipliği yapacak. Sergi, 14 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

TURGAY MURTEZAOĞLU KİMDİR?

1951 yılında Trabzon’da doğan Turgay Murtezaoğlu, Ankara TED Koleji'ndeki eğitim hayatının ardından 1982 yılında Hürriyet Haber Ajansı (HHA) Trabzon Bürosu'nda gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Büro Şefliği görevine getirilen Murtezaoğlu, Hürriyet Haber Ajansı ile Milliyet Haber Ajansı'nın birleşmesiyle 1999'da kurulan DHA'nın Trabzon Büro Şefliği görevini sürdürdü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Uluslararası Spor Yazarları Derneği (AIPS) üyesi olan Turgay Murtezaoğlu, ayrıca sürekli basın kartı sahibiydi. Duayen gazeteci, 12 Ekim 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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