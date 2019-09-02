Gazeteci Uysal: Haberlerim nedeniyle saldırıya uğradım

DW Türkçe’ye konuşan gazeteci Levent Uysal, haberleri nedeniyle hedef olduğunu belirterek, "Rahatsız olanlar var, saldırganları onların azmettirdiğini düşünüyorum" dedi.Medya çalışanlarına karşı tehdit, darp ve silahlı saldırıların artığı Türkiye'de gazeteciler can güvenliklerinden endişe ediyor. Son olarak Balıkesir'de gazeteci Levent Uysal, evinin önünde, motorsikletle kendisine yaklaşan kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Uysal, saldırganların kendisine altı el ateş ettiğini, kaçmaya çalışırken ayağından giren kurşun sonucunda yaralandığını, sağlık durumunun iyiye gittiğini anlattı.

Balıkesir Yenigün adlı haber sitesinin sahibi gazeteci Uysal, planlı bir saldırıya hedef olduğunu, "birkaç gün, evimin önünde keşif yapılmış, görüntüler var, bunlar emniyetin de elinde" sözleriyle aktarıyor.

Emniyetteki alt kadroların saldırıyı aydınlatmak için gece gündüz mesai harcadığını, bundan memnuniyet duyduğunu söyleyen Uysal, "Ama vali henüz bir geçmiş olsun demek için aramadı. Bu beni rahatsız ediyor. Sonuçta ben gayrı meşru bir olaya karışmış bir insan değilim, bir basın mensubuyum. İlin valisinin en azından bir arayıp ya da ziyaret edip 'geçmiş olsun' demesini beklerdim. Bu da beni bazı şüphelere yönlendiriyor. Umarım bu şüphelerim doğru değildir" diye konuşuyor.