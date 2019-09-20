BDDK'nın bir açıklama yayımlayarak haberlerinden rahatsız olduğunu ifade ettiğini kaydeden Karakaya,"Bunun üzerine açıklama doğrultusunda haberimizi güncelledik. Ben SPK'da belirtilen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarının oluşmadığını düşünüyorum. Kanun hazırlanırken görüşüne başvurulan kişilerdenim. Görüşümüz doğrultusunda kanuna, 'menfaat etme' koşulu getirilmiştir. Olayda menfaat temin etme olmadığı gibi sermaye aracı ile ilgili bir husus da söz konusu değil. Beraatimi talep ederim." diye kendini savundu.

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şikayeti üzerine aralarında gazeteci ve ekonomistlerin de bulunduğu 38 sanığın "piyasa dolandırıcılığı" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

- "Haberi kendi gözlemlerimizle yaptık"

Yaklaşık 7 yıldır Bloomberg'te muhabir olarak çalıştığını söyleyen sanık Fercan Yalınkılıç, "Sadece Türkiye hakkında değil, Avrupa piyasası hakkında da haberler yapıyorum. Tamamen gazetecilik etiğine uygun şekilde faaliyette bulunmaktayım. Biz söz konusu haberi kendi gözlemlerimize dayanarak ve gün içerisinde gittiğimiz banka şubeleri yetkilileriyle gerçekleştirdik. Gerçekten gittiğimizde banka yetkilileri bize, döviz veremediklerini, bir sonraki iş gününe müşterilerini çağırdıklarını beyan etmişlerdi. Zaten sonrasında BDDK da bu konuda herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır." beyanında bulundu.

Sanık Merdan Yanardağ da ekonomik darbe girişimiyle suçlandıklarını, bu davayla asıl sorumluların gizlendiğini iddia etti. Ekonomik krizi gizlediğini öne sürdüğü BDDK ve SPK hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yanardağ, davanın düşürülmesini talep etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çok sayıda takipçisi olduğunu kaydeden ekonomi yazarı Mustafa Sönmez, "Bu dava politik bir davadır. Hem ekonomi medyasını hem de muhalifleri sindirmek ve korkutmak için açılmış bir davadır. SPK ve BDDK araç olarak kullanılmıştır." iddiasında bulundu.