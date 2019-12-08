'Gazeteci Yalçın'ı Plastik El Bombası Yaraladı'

Fransa'da 5 Aralık'ta düzenlenen genel grevin Paris'teki gösterilerini izlerken gözünden ağır yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralandığı ana ilişkin detaylar netleşiyor. Bir taraftan sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde yaralanma öncesi duyulan patlama görüntüleri, diğer yandan görgü tanıklarının ifadesi, Yalçın'ın, polisin attığı"plastik el bombası/ grenade de desencerclement sonucu yaralandığı" ihtimalini güçlendiriyor. Yalçın'a ilk yardımda bulunan "Street Medic" adı verilen gönüllü sağlık görevlilerinden Ronan Pacs da, el bombası nedeniyle yaralandığını anlattı. Paris savcılığı, olaya ilişkin yaşanan polis şiddetini sorgulamak üzere soruştuma başlattı. Paris'te 5 Aralık'ta kuzey garı Gare de Nord'dan başlayan gösterilerde, 6 sendika konfederasyonun çağrısı üzerine toplanan 65 bin kişi, Nation Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ancak, kortejin ucu Republique Meydanı'na ulaştığında şiddet olayları patlak verdi ve yürüyüş saatler boyunca tıkandı. Meydana açılan Magenta Bulvarı üzerinde göstericiler içinde tüp gaz bulunan bir şantiye konteyner'ini ateşe verince, Mustafa Yalçın da, 15.50 sularında diğer gazetecilerle birlikte bu yöne doğru koştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, bir anda olayı görüntüleyen gazetecilerin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi. Başında kaskı olan ve yüzünü tümüyle gaz maskesi ile kapatan Yalçın, yerde patlayan plastik bomba parçalarının hedefi oldu.

Olay yerinden yansıyan görüntülere göre, Mustafa Yalçın'ın yaralanarak bir ağaca dayandığını gören diğer gazeteciler "Medic, Medic, koşun, kanıyor, yaralı var!" diye bağırarak hemen yakınlarda bulunan gönüllü ilk yardım ekiplerini çağırıyor. Görgü tanıkları "plastik el bombası" dedi Sosyal medya hesabından olay anına ait video ve fotoğrafları paylaşan gazeteciler ve görgü tanıkları da Ronan Pacs gibi, yaralanmaya "plastik el bombasının" sebep olduğu bilgisini paylaştı. İlk tanık ifadeleri ve görüntülerden elde edilen ilk belirlemelere göre, Fransız polisinin de kullandığı kaliteye sahip, kırılmaz cam içeren gaz maskesi taşıyan Yalçın'ın, bombanın yakından atılması ve parçaların aşırı hızla maskeye çarpması sonucu yaralandığı tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan gazetecilerden Emma Audrey'nin paylaştığı görüntülerde, atılan plastik el bombası görülebiliyor. Audrey, görüntüye ilişkin paylaştığı yazılı metinde, "olayın plastik el bombasının patlaması sonucu meydana geldiği" bilgisini de paylaşıyor.

Eylemlerde yaralananlara ilk yardımda bulunan gönüllü doktor ve sağlık görevlilerinin kurduğu "Street Medic" üyesi Ronan Pacs da, tedavi gördüğü hastanede Yalçın'ı ziyareti sırasında gazetecilere yaşananları anlattı. Mustafa Yalçın'ı ilk gördüğünde yüzünden kanlar aktığını belirten Ronan Pacs, "İlk gördüğümde, yüzünden kanlar akıyordu. Kanı durdurup, olabildiğince temizlemeye çalıştık. Temizlediğimizde yüzünün yara alıp almadığını kontrol ettik, yüzünde yanaklarında yaralanma yoktu. Daha çok sol gözünün ağır yaralandığını gördük. Gözünün üstünde, kaş bölgesi tümüyle yaralanmıştı. Gözüne baktığımda, ilk etapta gözü siyah bir renk almıştı. Sanki düşmüştü göz. Doktor değilim ama orada anladım ki, gözü kurtarma şansı çok düşük" dedi. "Uzaklaştırmak istedik ama..." Ronan Pacs, patlamanın ve yaralanmanın nasıl gerçekleştiğini ise, "Ateşe verilen römorkun sağında polis grubu vardı. Karşıda da yalnızca gazetecilerden oluşan bir grup vardı. Ve fotoğraf alabilmek için römorka yaklaşıyorlardı. Römorkun önündeyken, içinde tüp gaz olduğu bilgisini aldık. Ve yaklaşmaya çalışan gazetecileri ve bazı göstericileri geri iterek, uzaklaştırmaya çalıştık. Yalçın da onların içindeydi. Biraz daha uzaklaştırdık gazetecileri. Römorka 25 metre kadar uzaklığa geçtiler. Yan tarafta bulunan polis grubuna yaklaştılar. Ve o anda el bombası patladı. Patlama sonrası Yalçın yaralandı" sözleriyle aktardı.