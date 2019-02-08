Gazeteci yazar Ahmet Kabaklı mezarı başında anıldı

"Gerçekten yokluğu çok belli. Onun gibi insanlara bu çağda çok ihtiyacımız var. Allah, Kabaklı Hocamız gibi insanları bu memlekette çoğaltsın ki bizlere faydaları olsun. Allahım konuşulamayanları konuşan, yazılamayacakları yazan, kalemine güçlü insanları bu millete bağışlasın ve sayıları çoğalsın."

Esat Kabaklı, Ahmet Kabaklı'nın ilim, edebiyat ve fikir dünyasında yeri doldurulamayacak bir insan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan anma törenine Kabaklı'nın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra edebiyat dünyasından Bestami Yazgan, Yusuf Dursun, Abdülbaki Kömür, Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel ve Türk Edebiyat Vakfı (TEDEV) Müdürü Özcan Ünlü gibi birçok isim katıldı.

- "Hepimiz onun emanetini taşıyoruz"

Ahmet Kabaklı'nın yeğeni ve gazeteci, yazar Servet Kabaklı da "9 Şubat 2001'de çıkan gazeteler anlaşmış gibi bir manşet atmışlardı 'Türkiye Kabaklı'dır, Kabaklı Türkiye'dir' diye. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünkü konumunda, gönül iklimimizde Kabaklı Hoca'nın çok büyük bir rolü vardır birleştirici olarak. Allah rahmet etsin. Hepimiz onun emanetini taşıyoruz." diye konuştu.

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları'ndan çıkan "Kabaklı Hoca" adlı bir kitap kaleme alan yazar İsa Kocakaplan ise Ahmet Kabaklı'yı özellikle gazetecilerin çok iyi okuması gerektiğine dikkat çekerek, "Yani siyasal, ekonomik, kültür ve eğitim durumlarında bir gazetecinin milletin yanında nasıl durduğunu, tarafsızlığı Hoca'dan öğrenmeleri lazım. Hoca gibi kalemlerin inşallah ardı kesilmesin, yeni kalemler ortaya çıksın." değerlendirmesini yaptı.

Aynı zamanda Ahmet Kabaklı'nın hayatı ve eserleri yarın, Türk Edebiyatı Vakfı'nda düzenlenen bir panelle ele alınacak. Yönetimini Serhat Kabaklı'nın üstleneceği panelde, Esat Kabaklı, Dr. Erol Ülgen, Prof. Dr. Mehdi Ergüzel ve İsa Kocakaplan konuşmacı olarak yer alacak.