Gazeteci-yazar İpek Çalışlar, Atatürk’ün hayatını kaleme aldı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GAZETECİ-yazar İpek Çalışlar, Latife Hanım ve Halide Edib biyografilerinden sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaleme aldı.

İpek Çalışlar’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı yerlere yapılan yolculuklara, tanıklıklara ve belgelere dayandırarak roman akıcılığında kaleme aldığı “Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı” okuyucuyla buluştu. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan eserde, Ali Rıza Efendi'nin Zübeyde Hanım'a sevdalanması, nikahlandıkları gün, doğumundan itibaren Atatürk’ün hayatı yepyeni bilgiler ışığında aktarılıyor. Ailenin Selanik'teki hayatları ve Pembe Ev'in hikayesinin Zübeyde Hanım'ın anlatımı ile kaleme alındığı kitapta, Atatürk'ün hayatıyla bağlantılı Selanik'teki önemli mekanlar kroki ve fotoğraflarla okuyucuya sunuluyor.

Mustafa Kemal’in özel hayatının ve mücadelesinin bir arada incelendiği biyografide, bizzat Atatürk’ün kendi kaleminden duygu ve düşünce dünyası da okuyucuyla buluşuyor.



