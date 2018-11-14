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Gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kürşat Bumin için yarın öğle namazını müteakip Bebek Camisi'nde cenaze namazı kılınacak - Bumin'in cenazesi, cuma günü İzmir'de toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in cenazesi, yarın Bebek Camisi'nde kılınacak namazın ardından cuma günü İzmir'de toprağa verilecek.

Kanser tedavisi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bumin için yarın Bebek Camisi'nde öğle namazının müteakip cenaze namazı kılınacak.

Kürşat Bumin'in cenazesi, daha sonra İzmir'e gönderilecek. Alsancak Hocazade Camisi'nde cuma günü ikinde namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Bumin, son yolculuğuna uğurlanacak.

- Kürşat Bumin'in öz geçmişi

Kürşat Bumin, 1947 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan Bumin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde 10 yıl öğretim üyeliği görevinde bulundu. Bumin, 1972-1980 yılları arasında Paris'te siyaset felsefesine ilişkin çalışmalar yaptı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.

Medya eleştiri sitesi "Medyakronik"in kurucuları arasında yer alan Bumin, uzun yıllar Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

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Kürşat Bumin vefat

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