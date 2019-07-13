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Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 00:24 | Son Güncelleme

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti.

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti. Eygi’nin cenazesinin bugün (Cumartesi) ikinci namazını müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Eygi’nin vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. Sözcü Kalın, yaptığı paylaşımda “Muhterem #mehmetsevketeygi beyi kaybettik. Başımız sağolsun. Mevla gani gani rahmet eylesin. Cenazesi (13 Temmuz Cumartesi) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılacaktır.” ifadesini kullandı.

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