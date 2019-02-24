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Gazeteci Zehra Doğan tahliye oldu

24.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

"Terör örgütü propagandası" suçundan cezaevinde olan gazeteci ve ressam Zehra Doğan tahliye oldu.

Gazeteci Zehra Doğan tahliye oldu

Gazeteci ve ressam Zehra Doğan, "terör örgütü propagandası" suçundan iki yılı aşkın süre hapis yattıktan sonra Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Doğan'ın tahliyesini, Jin News duyurdu. Gazeteci Doğan, tutuklanmadan önce, Ekim 2017'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı (JİNHA) için çalışıyordu.

Doğan, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasağı ve güvenlik operasyonları sırasında yaptığı haber, sosyal medya paylaşımı ve resimler nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 2017'de 2 yıl 9 ay ve 22 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından tutuklanmıştı. Doğan, Nusaybin'le ilgili haber, paylaşım ve çizimleri nedeniyle 2016 yılında da yaklaşık 4,5 ay Mardin E Tipi kapalı Cezaevi'nde yatmıştı.

Dünya çapında tanınan İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Doğan'a destek vermek için Mart 2018'de ABD'nin New York kentinde bir duvar resmi çizmişti. Banksy, 30 yaşındaki gazeteciyi demir parmaklıklar ardında resmettiği grafitide "Zehra Doğan'a özgürlük" ifadesine yer vermişti.

DW,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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