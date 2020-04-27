Gazeteciler Cemiyeti: 'Gazeteciler İnfaz Paketi Kapsamına Alınmalı'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, TBMM’ye sunulması beklenen infaz paketinin içeriğinin kamuoyuna açıklanmasını ve cezaevindeki gazetecilerin de infaz paketi kapsamına alınarak serbet bırakılmasını talep etti.

TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapacağı söylenen infaz paketinin içeriği kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Şeffaflık demokrasinin gereğidir, halkın haber alma hakkı kapsamında zorunludur” denildi.

Gazetecilik suç değildir

TGC, tutuklu bulunan gazetecilere de dikkat çekerek gazeteciliğin suç olmadığı vurgusu yaptı. TGC açıklamasında, “Türkiye artık bir gerçekle yüzleşmek zorundadır. Terörle Mücadele Kanunu’ndaki Terör tanımı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ülkemize herhangi bir şekilde barış ve huzur getirmemiştir. Terör önlenememiş ve Kanun esasen amacını gerçekleştirememiştir. Bu nedenle öncelikle Terörle Mücadele Kanunundaki Terör suçlarının tanımı değiştirilmelidir. Terör suçları, gazetecilik ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile yan yana getirilmemelidir. Halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan gazetecilerin yapılacağı söylenen düzenleme kapsamı dışında bırakılması kabul edilemez.