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Gazeteciler Cemiyeti: 'SETA’nın Hedef Göstermesi Kabul Edilemez'

09.07.2019 21:12 | Son Güncelleme

SETA’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporuna, Türk ve yabancı gazeteci örgütlerinden tepkiler devam ediyor. Yazılı açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, gazetecilerin hedef gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti

Gazeteciler Cemiyeti: 'SETA’nın Hedef Göstermesi Kabul Edilemez'

Gazeteciler Cemiyeti, SETA’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporunda çeşitli yabancı medya kuruluşları adına görev yapan gazetecileri hedef gösterdiğini belirterek, bunu kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Gazetecilerin fişlenmesi, hedef gösterilmesi suçtur, hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bu meslektaşlarımızın Türkiye gelişmelerini dünya kamuoyuna aktarmadaki üstün gayretleri takdir edileceğine fişlenmeleri ve hedef gösterilmeleri üzüntü vericidir” dedi.

Bilgin, kamuoyu veya tanıtım şirketleriyle gazetecilik faaliyetlerini karıştırmamak gerektiğini de vurgulayarak, “Haber eğri, düz, köşeli, yandaş, candaş, lehte, aleyhte olmaz. Ya doğrudur ve haberdir, ya da yanlıştır ki o zaman zaten haber değil dedikodudur. O zaman da biz gazetecilerle alakası yoktur” anımsatması yaptı.

Bilgin, raporda, BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, VOA Türkçe’nin “Türkiye için kritik olaylardaki tavrının ölçülmeye çalışıldığı” iddia edilerek bu kurumlar için Türkiye’de görev yapan gazeteciler hakkında sosyal medya paylaşımları izlenerek, fişleme yapıldığını söyledi. Bilgin, “Bu utanç verici çalışmayı bir düşünce kuruluşunun yapması, yayınlaması ayrıca çok düşündürücü ve irkilticidir. Amacın ne olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Bu arkadaşlarımızın neredeyse tümünün öz geçmişleri, sosyal medya etkileşimleri ve daha önce çalıştıkları kurumlarla ilgili bilgiler ne maksatla raporda yer verildi? Niye bu arkadaşlarımız ve görev yaptıkları medya kuruluşları algı operasyonu yürütmekle suçlanıyorlar? Anlamak mümkün değil” tepkisini paylaştı. Bilgin, SETA’nın rapor adı altında yaptığı bu çalışmayı kınadıklarını da sözlerine ekledi.

Uluslararası dayanışma mesajları verildi

International Federation of Journalists (IFJ

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