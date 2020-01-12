Gazeteciler Cemiyetinden "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" konferansı

Avrupa Birliği (AB) tarafından mali olarak desteklenen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından uygulanan "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" başlıklı projenin ilk yıllık konferansının açılışı başkentte yapıldı.

Konferansa, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, çok sayıda gazeteci, akademisyen ve diplomat katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, gazeteciliğin basın ve ifade özgürlüğünün hakim olduğu bir ortamda yapılmasının önemini vurgulayarak, "Bu konular AB'nin genişleme ve katılım süreçlerinde çok önem verdiği unsurlardır. Basın özgürlüğünü desteklemek, AB'nin kendi içinde ve dışında gerçekleştirmeye çalıştığı temel bir unsurdur." dedi.

Berger, AB Komisyonunun, siyasi etki ve müdahale, medyanın sahiplik yapısında yoğunlaşma, gazetecilere yönelik baskı ve şiddet gibi göstergeler ışığında basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.