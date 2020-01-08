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  4. Gazeteciler fotoğraflarını sergiledi, Vali Erin de gazetecileri fotoğrafladı

Gazeteciler fotoğraflarını sergiledi, Vali Erin de gazetecileri fotoğrafladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, çektikleri fotoğraflarla bir sergi açtı.

Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, çektikleri fotoğraflarla bir sergi açtı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de eline fotoğraf makinesini alıp gazetecilerin fotoğrafını çekti.
Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü öncesi Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda 2019 yılında çektikleri 56 fotoğrafla bir sergi oluşturdu. Sergiyi gezen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eline fotoğraf makinesini alıp gazetecilerin fotoğrafını çekti. Serginin açılışında konuşan Vali Erin, “Harran Ovası’ndan Şanlıufaspor’a, Halfeti’den Suruç’a, Viranşehir’den Ceylanpınar’a, Barış Pınarı Harekatı’ndan bütün her şeyin fotoğrafları gazeteciler tarafından sergilenmiş. Sergide emeğe geçen bütün gazetecilere teşekkür ederim. Türkiye’nin güven fotoğrafları sergilenmiştir” dedi.
Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak da sergiye katılım gösteren herkese teşekkür etti.
Sergiyi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yerel ve ulusal medya temsilcileri ve çok sayıda vatandaş gezdi.
Fotoğraf sergisi 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

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