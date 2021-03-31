Gazeteciler ne zaman aşı olacak? 212'li basın çalışanları için aşı randevusu açıldı

Gazeteciler ne zaman aşı olacak? sorusu basın mensupları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde koronavirüs riski altında çalışan gazeteciler için aşılama sırasında öncelik tanındı. Bu kapsamda 212'li basın çalışanları için aşı randevusu sistemi açıldı. İşte, detaylar...

GAZETECİLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre, basın kartı sahipleri için aşı randevu sistemi açıldı. Mesleğini risk altında yapan gazeteciler aşılamada öncelik tanınan gruplar arasında yer aldı.

Buna göre; gazeteciler randevularını oluşturduktan sonra koronavirüs aşısı olabilecek. Basın kartı olmayan ancak 212'ye tabi çalışanlara ise ilerleyen günlerde randevu sisteminin açılması bekleniyor.

