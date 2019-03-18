Gazeteciler Sarıyer’de düzenlenen kampta stres attı

2017 yılında Sarıyer Rumeli Feneri’nde gençleri teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla Sarıyer Yeşilay Başkanı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın girişimleriyle hizmete açılan ve bugüne kadar 20 bine yakın Sarıyerli ortaokul ve lise öğrencisinin faydalandığı İBB Marmaracık Eğitim ve Eğitim Gençlik Kampı’nın pazar günkü misafirleri medya mensupları oldu. İletişim Platformu ve Yeşilay Sarıyer Şubesi organizasyonuyla yapılan etkinlikte profesyonel eğitmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Medya çalışanları çocuklarıyla birlikte aktivitelerden yararlanırken renkli görüntüler oluştu.

“STRES ATILACAK EN İYİ NOKTALARDAN BİRİ”

Etkinlik sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren medya mensuplarına sembolik ödüller de takdim edildi. Ödül töreninde konuşan İletişim Platformu Başkanı Ali Artmaz, gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde ve iletişim danışmanı olarak çalışan ancak yoğun gündem nedeniyle katılamayan gazetecilerin selamlarını iletti. Artmaz, “Biz çok stresli bir mesleği yapıyoruz ve dönem dönem bu stresi atmamız gerekiyor. Türkiye’de belki de bu stresi en iyi atabileceğimiz noktalardan birine geldik” dedi.

“GENÇLER TELEFONU UNUTUYOR”

Marmaracık Gençlik ve Eğitim Kampı’nı 2017 yılında projelendirerek İBB’ye sunan ve Sarıyer’e kazandıran Yeşilay Şubesi Başkanı ve AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da gençlerin teknoloji ve oyun bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğini hatırlattı. Bayraktar, kampın gençleri doğayla buluşturduğunu ve kampta kaldıkları süre boyunca telefonu unuttuklarını kaydetti. Sarıyer’de 40-50 yıllık arkadaşlıklar kurulabildiğini anlatan Bayraktar, kampın da pek çok farklı okuldaki öğrenciler arasında arkadaşlık, dostluk ve kaynaşma zemini oluşturduğunu dile getirdi. Bayraktar, “Gençlikle ilgili ciddi sorunlar var. Gençleri faydalı ve doğru işlerle meşgul etmemiz lazım. Her gün 200 öğrenci burada kamp yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde Sarıyer’deki tüm okullarımızdan gençler buradan istifade ediyor” dedi.