Gazeteciler Uluslararası Spor ve Turizm Kampında moral depoladı

Anadolu Spor Gazetecileri Derneğinin bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası Spor ve Turizm Kampı” Bursa Gürsu Ericek Göletindeki Adrenalin Park Tesislerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Büyük organizasyonda aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 58. Başkanlar Konseyi Toplantısı’na da ev sahipliği yapıldı.

Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen cemiyet başkanları ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda medyanın sorunları değerlendirilirken gezi, inceleme, gözlem, yorum ve haberlerle bölgenin tanıtımına da katkı sağlandı. Çeşitli ülkelerden ve Türkiye’nin farklı illerinden toplam 103 medya mensubu ve sporcunun katıldığı kamp 4 gün 3 gece sürdü.18 Mayıs 2019 Cumartesi günü başlayan kamp, 21 Mayıs 2019 Salı Günü son buldu. Anadolu Spor Gazetecileri Derneğinin geleneksel hale getirdiği projeye bu yıl Gürsu Belediyesi ev sahipliği yaptı. Anlamlı organizasyona aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası, Gemlik ve Nilüfer Belediyeleri de destek verdi.

Katılımcıların 18 Mayıs’ta bir araya geldikleri etkinlik, 19 Mayıs 2019 Pazar günü gerçekleştirilen panel ile start aldı. Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erkut Tutkun’un “Spor Ekonomisi” başlıklı konuşması panelin ilk konusunu oluşturdu. Dünyadaki belli başlı futbol kulüpleri ile Türkiye’deki futbol kulüplerinin rakamsal verileri ile sunumunu detaylandıran Tutkun, “Özellikle futbol başta olmak üzere dünyada spor ekonomisi başlı başına devasa bir yapı arz ediyor” dedi. İlgiyle karşılanan panelin ikinci konusu “Spor Turizmi” üzerineydi. Avrasya Kültür ve Spor Birliği Başkanı Ahmet Tüzün’ün sunumuyla gerçekleşen bölümde de, sporun turizme etkisi, somut verilere dayandırılarak ifade edildi. ASGD 2. Uluslararası Spor ve Turizm Zirvesi Kampında, üç gün boyunca sportif aktiviteler ve eğlenceli yarışmalar da yapıldı.

Gürsu Adrenalin Park’ın muhteşem doğasında bol oksijen depolama fırsatı bulan gazeteciler, ATV safari, kano ve airboat turları, su bisikleti gezileri yaptılar, gölet üzerinde zepline atlayışları gerçekleştirdiler. Simurg nefes tekniğini de deneyimleyen yerli ve yabancı basın mensupları, tırmanma duvarı heyecanı, doğa yürüyüşleri keyfi ile kamp ateşi coşkusu da yaşadılar. Oldukça yoğun geçen kamp programında, gazeteciler, tam anlamıyla bir doğa turizmi atmosferi içinde yer alma fırsatı buldular.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ASGD olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren bir özelliğimiz var ve bunu uluslararası nitelik taşıyan bir proje ile bir kez daha hayata geçirmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yoğun ilgi gören organizasyonumuza yurt içi ve yurt dışından katılan gazeteci meslektaşlarımız, sporcular ve gençler, öyle sanıyoruz ki yaşanmışlıkları arasına unutamayacakları anıları katmış oldular. Adrenalin Parktaki etkinliklerimiz, onları günlük hayatın ve iş yaşamının yıpratıcı stresinden arındırdı ve bol oksijenli ortamda enerji depolamalarını sağladı diye düşünüyoruz. Bu vesileyle, projemize ev sahipliği yaparak hayata geçmesini sağlayan başta Gürsu Belediyesi Başkanımız Mustafa Işık olmak üzere, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’ya, Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan’a, Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem’e ve katkı sağlayan tüm kişi, kurum ile kuruluşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da basın çalışanlarının ilk kez bir kamp ortamında bir araya geldiğini ve geleneksel TGF Basın Konseyi toplantısının da ilk defa doğanın tam ortasında gerçekleştirildiğini vurguladı. Karaca, “Gazetecilik gerçekten çileli ve yorucu bir meslek. Arkadaşlarımızın bu etkinlik dolayısıyla yorgunluk atıp eğlenceli bir ortamı paylaştıkları için mutluyuz. Tabi ki, aynı zamanda basının sorunları ile çözüm yollarını da görüşüp fikir alışverişinde bulunma fırsatını da elde ettik” şeklinde konuştu.

Projenin Koordinatörü ASGD Genel Başkan Yardımcısı Ömer Aydoğdu ise “Derneğimiz bir ilki daha gerçekleştirerek, çok önemli bir uluslararası etkinliği bir kamp ortamında hayata geçirdi. Amacımız ve hedefimiz önümüzdeki süreçte, bu projemizi ülkemizin tüm güzelliklerini tanıtmak amacıyla, diğer illerimizde de yapmaktır. Bunu da mutlaka başarmak için çaba göstereceğiz” dedi.