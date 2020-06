Gazeteciler Yıldız ve Dükel Hakkında "Askeri Casusluk" Suçlaması

Yıldız, Bakan Soylu'yu Kars'ta güvenlik güçleri can kaybı verdiğinde, daha önce PKK'nın o bölgede bitmiş olduğunu ifade ettiği gerekçesiyle eleştirmişti. Bunun üzerine Soylu Müyesser Yıldız için "PKK gibi üzüldüğü" yönünde ifadeler kullanmıştı.

MİT bilgilerinin ifşa edilmesi gerekçesiyle gazetecilere yönelik soruşturma dosyası kapsamında hakkında fezleke hazırlanmış olan İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Müyesser Yıldız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına sadık, katıksız Türk milliyetçisi, FETÖ ve PKK'nın can düşmanı, araştırmacı gazeteciliğin korkusuz saygın temsilcisi, devletimizin menfaatlerinin kararlı savunucusudur” ifadeleriyle gözaltı kararına tepki gösterdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada da, Yıldız ve Dükel’in hayatlarını habercilikle kazanan gazeteciler olduğu vurgulandı. Açıklamada, “FETÖ yapılanmasınca geçmişte de hedef alınmış gazetecilere yönelik bir süredir aynı yöntemlerle sindirme girişimlerinde bulunulduğu” vurgulanarak, "RTÜK ve Basın İlan Kurumu eliyle gazete ve televizyonların ağır sansür ve ekonomik baskılarla sindirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Her gün basın ve ifade özgürlüğüne karşı işlenen suçlar artarak devam ederken hemen her hafta basın açıklamaları, raporlar, kınama metinleri yayınlayan gazetecilik meslek örgütleri, gelecekte gazeteciliği daha karanlık günlerin beklediği uyarısında bulunmaya başlamıştır. Bu haykırış boşuna değildir. Ülkemizin eşit, adil, özgür ve demokratik yarınları için yaşamsal önemdedir. Gazeteciler haberleri nedeniyle hedef tahtasına konulamaz ve basın özgürlüğü hepimiz için ekmek ve su gibi vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ancak bugünkü gözaltılar göstermiştir ki yazdıkları her harf için tedirginlik yaşamaya başlayan gazeteciler maalesef artık yazmadıkları haberler nedeniyle de soruşturmalara uğramaya başlamıştır. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmaları sırasındaki uygulamalar hukuki olmadığı gibi, isnat edilen suçlama maalesef iktidar kaynaklarıyla yayın yapan kuruluşların karalama yüklü sızdırma haberleriyle öğrenilmiştir. Sözüm ona haber kaynaklarıyla görüşmelerinde, gizli kalması gereken bilgileri edindikleri ancak bunları haberlerine yansıtmadıkları için meslektaşlarımızın soruşturmaya uğradığı söylenmektedir. Gazetecilerin askeri, bürokrasi veya siyasi kaynakları ile görüşmesi, haber alması veya gazetecilik ilkeleri çerçevesinde ilişki kurması bir suç değildir. Bunların yazılıp yazılmaması kaynakla ilişkiye, gazetecinin muhakemesine bağlıdır. Bu gazetecilik faaliyetinin sorgulanması adeta mesleğin temeline dinamit yerleştirmektir" denildi.