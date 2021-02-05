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  4. Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'a istenen ceza belli oldu

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'a istenen ceza belli oldu

05.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'a istenen ceza belli oldu

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 3 sanığın da iki ayrı suçtan toplam 31 yıl 6'şar aya kadar hapsini istedi.

Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Baran ile tutuksuz sanıklar Yıldız ve Dükel ile avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Baran'ın çeşitli şekilde elde ettiği bilgileri Yıldız ve Dükel'e aktardığını, söz konusu sanıkların da bu bilgilere yayınlarında yer verdiğini kaydetti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcı, 3 sanığın da 'devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' ve 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 31 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ve avukatları, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Baran'ın tutukluluk halinin devamı ile savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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