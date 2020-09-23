Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran hakkındaki soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame hazırladı.

Yıldız, Dükel ve Baran hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan iddianameyi 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianamede şüphelilerin "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

