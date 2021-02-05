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  4. Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile Astsubay Baran’ın 31 yıl 6’şar aya kadar hapsi istendi

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile Astsubay Baran’ın 31 yıl 6’şar aya kadar hapsi istendi

05.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında açılan davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında açılan davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 3 sanığın da iki ayrı suçtan toplam 31 yıl 6’şar aya kadar hapsini istedi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanıklar Yıldız ve Dükel ile tutuklu sanık Baran ve sanık avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde medya ombudsmanı Faruk Bildirici tanık olarak dinlendi. Yıldız ve Dükel’in Baran ile gazeteci, haber kaynağı ilişkisinin bulunduğunu belirten Bildirici, sanıklar arasındaki görüşmelerin gizlilik içeriğine sahip olmadığını, sanıklar arasındaki görüşmelerin çoğunda bilgi alışverişinin bulunmadığını söyledi. Sanık Baran’ın verdiği bilgilerin çoğunun daha önce açık kaynaklarda yer aldığını dile getiren Bildirici, "Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in yayınlarında ulusal çıkarlara aykırı bir durum yoktur" dedi.
Tanığın dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısına söz verildi. Esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirten savcı, Baran’ın çeşitli şekilde elde ettiği bilgileri kullanarak Yıldız ve Dükel’e aktardığını, söz konusu sanıkların da bu bilgilere yayınlarında yer verdiğini kaydetti. Savcı, 3 sanığın da "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 31 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından söz verilen sanıklar ve avukatları, mütalaa için ek süre talebinde bulundu. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklara ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan sanık Baran’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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