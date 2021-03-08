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  4. Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran’ın yargılandığı davada karar açıklandı

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran’ın yargılandığı davada karar açıklandı

08.03.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Yıldız’ın 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel’in 1 yıl 15 gün, Baran’ın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanıklar Yıldız ile Dükel, tutuklu sanık Baran ve sanık avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçsuz olduklarını önü süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız’a “yasak bilgileri temin etme” suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün, “yasak bilgileri açıklama” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanık Baran’a da aynı suçlardan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Dükel “yasak bilgileri temin etme” suçundan 1 yıl 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Baran’ın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Yıldız ve Dükel’e "yasak bilgileri temin etme" suçundan verilen hapis cezasının ertelenmesine hükmetti.

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