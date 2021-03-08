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Gazeteciler Yıldız ve Dükel'e hapis cezası

08.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan yargılandıkları davada hapis cezasına mahkûm oldu.

Yıldız'a 3 yıl 7 ay, Dükel'e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ı "devlet güvenliğine ilişkin yasak bilgi temini ve bu bilgileri açıklamak" iddialarıyla toplam 3 yıl 7 ay 10 gün hapse mahkûm etti, 1 yıl 1 ay 10 günlük kısmını erteledi. TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'e verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezası ertelendi. Tutuklu sanık Astsubay Erdal Baran ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Yıldız: Bu bir intikam davasıdır

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verdiği bilgilere göre, Müyesser Yıldız savunmasında elde etmekle ve açıklamakla suçlandığı bilgilerin daha önce başka yayın organlarında ifşa edildiğini vurgulayarak ortada bir suç olmadığını söyledi. On yıl önce "FETÖ savcıları ve yargıçlarınca özgürlüğünden yoksun bırakıldığını" anımsatan Müyesser Yıldız, "Demek ki, 10 yılda, yani 'FETÖ' döneminden bugüne, hiçbir şey değişmemiş. Bu dava, bir intikam davasıdır. Bağımsız gazeteciliği ortadan kaldırıp, halkın bilgi ve fikir sahibi olmasını engelleme davasıdır. Ve bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 gün önce açıkladığı 'İnsan Hakları Eylem Planı'nı her yönüyle boşa çıkaran bir davadır..." dedi.

Dükel: Kamu adına görev yapıyoruz

TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de savunmasında yargının bağımsız olmadığını vurgulayarak, davanın hukuki değil siyasi olduğunu kaydetti. Halka gelişmelerin haberini aktarmakla yükümlü gazeteciler olarak herkesle görüştüklerini "Doğruları söylediğimiz, eleştirdiğimiz için bu siyasi davada karşınızdayız. Biz kamu adına görev yapıyoruz, bizden casus ve vatan haini çıkmaz. Ben bir asker çocuğuyum" diye konuştu.

Avukatlar Erhan Tokatlı, Naci Uğur ve Semih Ecer de gizli olduğu öne sürülen bilgi ve belgelerin zaten ifşa edilmiş olduğunu ve halen internet ortamında dolaşımda erişilebildiğini anlatarak, gizli belgeleri temin etmek ve açıklamak suçunun oluşmadığını belirttiler. İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediklerini söylediler.

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile Astsubay Erdal Baran'ın yargılandıkları davada savcılık, 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemişti.

DW/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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