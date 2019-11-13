Gazetecilerden Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamalarına protesto

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir grup gazeteci, Narendra Modi yönetiminin 5 Ağustos'tan bu yana uyguladığı internet ve telefon kısıtlamalarını protesto etti.

Srinagar'daki Keşmir Basın Kulübünde toplanan yaklaşık 50 gazeteci, Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin bölgede uyguladığı kısıtlamalara tepki gösterdi.

Kulübe giren polisler, gazetecilere, sokağa çıkmaları halinde cezalandırılacakları uyarısında bulundu.

- Gazeteciler, devlete ait bir binada internet kullanabiliyor

Grup adına açıklama yapan gazeteci Parvez Buhari, internetin gazeteciler için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, "Bunun için para ödüyoruz. Bedava bir şey talep etmiyoruz. Ücretini ödediğimiz hizmetlerin düzeltilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buhari, hükümetin kurduğu medya merkezinde internet kullanmanın "küçük düşürücü bir durum" olduğunun altını çizerek, "Gazeteciler kendilerine sıra gelene kadar bekliyor. Onlara kısa bir süreliğine izin veriliyor. Gazetecilerin bu kadar kısıtlı bir yerde okuması ve kaynaklarıyla bağlantı kurması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.