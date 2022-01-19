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  4. Gazetecilerden Macron ve AP Başkanı Metsola'ya tepki! Salonu terk ettiler

Gazetecilerden Macron ve AP Başkanı Metsola'ya tepki! Salonu terk ettiler

19.01.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, gerçekleştirdikleri basın toplantısında soru almayınca gazeteciler duruma tepki göstererek salonu terk etti.

Gazetecilerden Macron ve AP Başkanı Metsola'ya tepki! Salonu terk ettiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı hedeflerini açıkladıktan sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile basın toplantısı düzenledi.

SORU ALMAYINCA GAZETECİLER SALONU TERK ETTİ

Basın toplantısının ardından ikilinin soru almaması, gazetecilerin tepkisine yol açtı. Macron ve Metsola’nın basın mensuplarının sorularını yanıtlamayacakları bildirildikten sonra birçok gazeteci salonu terk etti.

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GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Financial Times muhabiri Mehreen Khan da sosyal medya hesabından gazetecilerin salonu terk ettiği anların görüntülerini paylaştı.

Macron basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu’ndaki 5 saatlik genel kurul konuşmasının 4 dakikalık özetini yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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