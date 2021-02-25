Gazetecilerden polis şiddetine karşı suç duyurusu

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi, Başkent'te "gazetecilere yönelik polis müdahalesinde yaşanan artışa, gazetecilerin haber takibi sırasında kolluk personeli tarafından fiziksel müdahaleye ve şiddete maruz kalmasına" ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, gazetecilerin maruz kaldığı polis şiddetine ilişkin son birkaç ayda yaşanan 10 tane örnek olay sıralandı.

Açıklamada son birkaç aydır Covid-19 tedbirleri gerekçe gösterilerek Ankara ilinde gazetecilere yönelik polis müdahalesinde ciddi artış yaşandığına dikkat çekilerek "Gazeteciler haber takibi sırasında, Ankara Emniyetinde görevli kolluk personeli tarafından hukuka aykırı fiziksel müdahaleye maruz kalmakta ve şiddete uğramaktadır. Halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilerin görüntü almaları pandemi tedbirleri gerekçesiyle engellenmektedir" denildi.

Müdahalelerin yaygın ve sistematik uygulama halini aldığına dikkat çekilen açıklamada "Bu müdahaleler gazetecilerin basın ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma özgürlüğünü engellemeye yöneliktir. Olaylara ilişkin takibatın etkili şekilde yapılarak şüpheli kolluk görevlileri hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

ANKA/BK,EC

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