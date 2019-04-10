Gazetecilerden polise sürpriz kutlama

ÇORUM (AA) - Çorum'da basın mensupları, şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Kentteki çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan basın mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislere sürpriz bir kutlama programı hazırladı.

Adil Candemir Parkı'na giden gazeteciler, 155 İhbar Hattı'nı arayıp, parkta şüpheli paket bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine parka çok sayıda polisle birlikte bomba imha ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini aldı. Gazeteciler de bomba imha uzmanının şüpheli pakete yaklaştığı sırada pasta ile ekiplerin yanına giderek sürpriz yaptı.

Kendileri için hazırlanan ve üzerinde "174. Yılınız Kutlu Olsun" yazılı pastanın mumlarını üfleyen polislere gazeteciler tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

Polisler de jestlerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

