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Gazetecilerden ücret talep eden Belçika geri adım attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:16 | Son Güncelleme

Belçika hükümeti, ülkede ikamet eden ve AB zirvelerini takip etmek isteyen yabancı gazetecilerden talep ettiği ücreti almayacağını duyurdu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da ikamet eden yabancı gazetecilerden Avrupa Birliği (AB) zirvelerine katılım için ücret talep eden hükümet geri adım attı.

Brüksel'de bulunan Uluslararası Basın Derneğinden (IPA) yapılan yazılı açıklamada, Belçika hükümetiyle yapılan görüşmelerin sonuç verdiği, AB zirvelerine akredite olmak isteyen yabancı gazetecilerden "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle talep edilen 50 avroluk ücretin alınmayacağı duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen IPA Başkanı Tom Weingartner, "Bu mükemmel bir haber, Brüksel'de ikamet eden gazeteciler ekim ve aralık aylarında düzenlenecek zirveler için ücret ödemek zorunda kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika şubat ayında kabul ettiği bir kanunu gerekçe göstererek birliğin düzenlediği liderler zirvesini takip eden Belçika'daki yabancı gazetecilerden "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle para alacağını açıklamıştı.

Hükümet kararı gazetecilerin yanı sıra hem AB Komisyonundan hem de IPA'dan büyük tepkiyle karşılanmış, uygulamanın adil olmadığı ve basın özgürlüğünü kısıtladığı iddia edilmişti.

Başkent Brüksel'de AB liderleri her yıl resmi olarak 4 kez zirvede bir araya geliyor. Zirveleri, Belçika'da bulunan binden fazla gazeteci takip ediyor.

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AB zirvesi Belçika ücret

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