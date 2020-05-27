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Gazetecilere 'beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilden, içerisinde 750 lira ve bilgisayar parçası bulunan çantayı çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 8 suçtan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye getirilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni iyi çek abi" diye seslenen şüpheli H.A. tutuklandı.

Gazetecilere 'beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Manavgat'ın Şelale Mahallesi'nde park halindeki araçtan, içerisinde 750 lira ve 1 terabaytlık sabit disk bulunan el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayının faillerini belirleyen polis, H.A. ve U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden H.A.'nın yapılan kimlik sorgulamasında 8 suçtan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin çantadaki paranın 650 lirasıyla uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Üzerlerinde ele geçirilen 100 TL, sabit disk ve el çantası sahibine teslim edildi.

'BENİ İYİ ÇEK ABİ'

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisler arasında adliyeye gelen H.A. gazetecilere, "Beni iyi çek abi" dedi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.A. tutuklanırken, U.Y. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(DHA)

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